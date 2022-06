Harte Nüsse zu knacken

Bitte einsteigen! Der Zug fährt ab in die Gebietsliga – mit dem ATSV Schönfeld an Bord. Die Wienerwald-Elf, ein Muster an Konstanz im Spitzenfeld, hat sich den „Ausflug“ in obere Gefilde redlich verdient. Genau darum wird ja Fußball gespielt. Nun wird‘s für die Schönfelder aber ein gutes Stück härter.

Längere Fahrtstrecken, höhere Leistungsdichte bei der Konkurrenz und wohl der Abschied von den Siegesserien: Damit muss und wird die Hasenberger-Truppe künftig umgehen. Aber auch das Umfeld muss damit umgehen lernen, dass die Nüsse in der Gebietsliga härter zu knacken sind.

Schönfeld wird oftmals als Außenseiter ins Rennen gehen, ist aber auf dem eigenen, engen Platz stets für eine Überraschung gut. Vor allem, wenn es gelingt, die eingespielte Truppe weiter in Schönfeld zu halten. Und sich die Kicker auch voll reinhängen, wenn‘s nicht mehr wie geschmiert läuft. Das wird der wahre Meistertest!