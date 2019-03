Der harmonische Wechsel an der NÖTV-Spitze von Franz Wiedersich zu Petra Schwarz vermag nicht darüber hinwegzutäuschen, dass im österreichischen Tennis ordentlich Krisenstimmung herrscht.

Und das in einer Woche, in der Österreichs Nummer eins Dominic Thiem mit seinem Finaltriumph in Indian Wells über die Schweizer Legende Roger Federer die Weltranglistenposition vier erklommen hat. Sehr zur Freude seines Innermanzinger Trainers Günter Bresnik, der den ersten ATP-Masters-1000-Titel seines Schützlings live auf ServusTV kommentiert hat.

Aber Erfolgscoach Bresnik steht einmal mehr auch im Mittelpunkt des Konflikts im ÖTV, der am Mittwoch sogar zum Rücktritt von ÖTV-Präsident Werner Klausner geführt hat. Dessen „duales System“, mit dem Bundesleistungszentrum Südstadt, wo sich unter Bresniks Anleitung die Besten der Besten messen können, sowie parallel dazu eine Förderung von Talenten, die irgendwo in Österreich unterwegs sind, werde laut Klausner von einer kleinen Gruppe um Wiens Landesverbandspräsident Christian Barkmann frontal angegriffen.

Bei der anstehenden Generalversammlung am 24 März wird man sehen, ob es noch Leute gibt, die die geplanten Dezentralisierung des ÖTV und Abschaffung des Bundesleistungszentrums verhindern können.