Was haben Ibiza und der Wienerwald miteinander zu tun? Eigentlich nichts. Aber das Video mit dem früheren FP-Vizekanzler H.C.Strache, dem früheren FP-Klubchef Johann Gudenus und einer angeblichen Oligarchen-Nichte hat tatsächlich Auswirkungen bis in die kleinsten Ortschaften in der Region: Denn die Freiheitlichen haben sich bei der Suche nach Kandidaten für die Gemeinderatswahl 2020 schwer getan. In Neulengbach beispielsweise gibt es gerade einmal vier Kandidaten, in Kirchstetten geht überhaupt nur ein FP-Vertreter ins Rennen. Eine FP-Gemeinderätin sagt klipp und klar: „Für diese FPÖ möchte ich nicht mehr kandidieren.“ Jetzt darf man gespannt sein, wem bisherige FP-Wähler am 26. Jänner ihre Stimme geben.

Spannend wird die Wahl auch in Neulengbach und Asperhofen, wo es VP-Abspaltungen gibt. Gegen die „Abtrünnigen“ wird schon jetzt einige Kritik laut. Bleibt nur zu hoffen, dass der Wahlkampf trotz parteiinternen Turbulenzen fair zugeht. Dem Wahlvolk zuliebe . . .