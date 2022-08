Jetzt wartet der Spitzenreiter

Jahrelang war der ATSV Schönfeld in der 1. Klasse West/Mitte erfolgsverwöhnt. Klar, dass man mit dieser Mannschaft auch für die Gebietsliga optimistisch war. Auf die Verpflichtung neuer Leistungsträger wurde nach dem Aufstieg verzichtet. Vorstand, Fans und Fußballexperten waren sich sicher, dass man in der Gebietsliga niemanden zu fürchten hat.

Doch den Saisonstart haben die Hasenberger-Jungs verhaut. Nach zwei Runden ziert man mit null Punkten das Tabellenende. Jetzt Tritt zu fassen wird richtig schwer. Das Selbstvertrauen nach dem Meistertitel ist dahin.

Dass Zweifel in den Spielern zu nagen beginnen, muss Trainer Christian Hasenberger unbedingt verhindern. Dazu braucht es aber jetzt Siege. Dumm nur, dass man als nächstes nach Wallsee muss. Das steht an der Tabellenspitze mit einer makellosen 5:0-Torbilanz. Zur Not tät’s da auch schon ein Pünktchen.