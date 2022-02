Kontinuität ist nicht für alle

Drei Abgänge, drei Zugänge — beim Tabellenführer der 1. Klasse West/Mitte wurde die Transferzeit unaufgeregt exekutiert. Die Spieler hat man positionsgleich ersetzt und in Sachen Qualität dürfte es kaum Unterschiede geben. Der ATSV Schönfeld mit Coach Christian Hasenberger bleibt daher im Titelkampf der große Gejagte und in der Favoritenrolle. Das Plus der Truppe: Sie operiert mit einem seit Jahren unveränderten System, das allen Akteuren längst in Fleisch und Blut übergegangen ist. Schließlich steht derselbe Trainer seit sieben Jahren auf der Kommandobrücke.

Das Konzept „Kontinuität“ ist bei den anderen Klubs in der Region Wienerwald weniger gängig. In Eichgraben und beim SV Neulengbach hat das Wildern am Spielermarkt Tradition. Auch heuer war man sehr aktiv. Wie vielversprechend es ist, einfach die auseinanderfallende Harlander Elf einzusammeln, wird beim SVN interessant zu beobachten.