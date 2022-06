Profi aus dem Wienerwald

Vor elf Jahren, als junger Bursche, hat Marcus Pottendorfer zum ersten Mal das Schiridress übergezogen. In der kommenden Saison hören gestandene Zweitligakicker auf den Pfiff des Eichgrabners.

Mit nur 25 Jahren hat sich Pottendorfer den Traum vom Profibereich erfüllt. Ähnlich wie die Fußballer müssen auch die Schiris Spitzenleistungen bringen und topfit sein. Nur eines unterscheidet sie: Ganz vom Fußball leben können in Österreich auch die Besten der Schirizunft nicht.

Pottendorfer nimmt als Aushängeschild der Schirigruppe Wienerwald eine wichtige Rolle ein: Als Vorbild für den pfeifenden Nachwuchs in der Region. Und als Signal, wie schnell‘s in der schwarzen Kluft mit der Karriere gehen kann, wenn man sich reinhängt. Werbung in eigener Sache hat das Schiedsrichterwesen bitter nötig – und mit ihm der gesamte Fußball. Denn abseits des Profizirkus gehen dem Sport die Unparteiischen aus.