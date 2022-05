Sieg nach Saunabrand

„Man soll das Fell des Bären nicht verteilen, ehe er erlegt ist“, heißt es. Doch im Falle der Schönfelder kann man nach dem Sieg in St. Leonhard den Sekt wohl endgültig kalt stellen.

Wohl verdient, denn die Schönfelder haben sich ihre Erfolge hart erarbeitet. Der Ehrgeiz der Spieler soll heuer nach den beiden verlorenen Jahren, in denen man wohl nur wegen der Corona-Pandemie um den Aufstieg umgefallen ist, endlich belohnt werden.

Die Trainingsbeteiligung machte sich letzte Woche aber nicht nur sportlich bezahlt. So haben Spieler, die spät am Dienstagabend noch am Gelände beim Trainieren waren, einen Brand in der Klubsauna bemerkt, sodass die Einsatzkräfte rasch alarmiert werden konnten. Die Situation war rasch im Griff, der Schaden konnte in Grenzen gehalten werden.

Und am Freitagabend wurde auch noch Leonhofen überrollt. Dieses Training hat sich also gleich doppelt bezahlt gemacht.