Am Mittwoch postete Walter Buchberger auf Facebook noch stolz ein Mannschaftsfoto – mehr als 30 Mann waren aufs Neulengbacher Training gekommen. „Und das ist bei uns der Regelfall, nicht die Ausnahme. Wir können bis zu drei Mannschaften bilden“, meinte der Trainer stolz. Der Sieg in Harland und die gute Leistung in Traisen gaben dem Verein und somit auch Buchberger Aufwind.

Nach der glatten Niederlage gegen St. Aegyd sieht Buchberger die tolle Stimmung bei seinen Spielern nicht mehr ganz so positiv. „Wir können auch 80 Leute am Training haben, aber wenn absolut nichts weitergeht, muss ich mich langsam selbst hinterfragen“, meinte der Trainer und ärgerte sich über die immer selben Fehler. „Wofür trainieren wir überhaupt?“

Nicht die Niederlage an sich ärgert Buchberger, sondern die Art und Weise, wie diese zustande gekommen ist und vor allem, dass die Spieler danach in der Kabine unverdrossen eine Party feierten.

Aber kann es sein, dass in einer Mannschaft die Stimmung zu gut ist? Die Antwort darauf können die Spieler am Samstag in Radlberg mit einem Sieg geben. Um dann richtig zu feiern!