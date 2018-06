Der ATSV Schönfeld macht als Ausrichter des Neulengbacher Stadtlaufs einen professionellen Job. Die Rekordzeit von 14:55 Minuten für die 4800 Meter lange Strecke von Sieger Mario Sturmlechner trotz 32 Grad Hitze lässt zumindest in sportlicher Hinsicht keine Wünsche offen und über 500 Teilnehmer bei den Schülerläufen am Vormittag täuschen völlig darüber hinweg, dass der Traditionslauf im Wienerwald in der Krise steckt. Doch 26 Starterinnen und Starter beim Hauptlauf machen deutlich, dass es so nicht weitergehen kann.

Natürlich war erneut das Wetter den Veranstaltern nicht hold, mit Hitze sowie Sturm- und Gewitterwarnung. Doch schlimmer noch ist die unattraktiv kurze Strecke. Zwar ist die Badnutzung für Teilnehmer ein Atout, doch dass man acht Runden durchs EHZ läuft, macht den Bewerb fad. Sich so Streckenabsperrungen zu sparen, ist kein ausreichendes Argument.

Außerdem müssen Schul- und Hauptlauf wieder näher zusammenrücken. Die Kids am Vormittag laufen zu lassen, ist ein Erfolgsmodell, dem man treu bleiben muss, aber vielleicht wäre am Freitag ein Hauptlauf schon am Nachmittag möglich. Weniger als 26 Starter werden sicher nicht teilnehmen. Und mit einem zünftigen Rahmenprogramm sollte eine kurze Pause dank Freibad überbrückbar sein.