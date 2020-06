Zumindest die Bundesliga darf wieder Fußballspielen, und im Fernsehen dürfen wir Fans mitverfolgen, wie die Profis dem Ball nachjagen. Hautnah zu erleben waren aber am Sonntag die Fußballer des Bundesligaklubs Wolfsberger AC in Altlengbach. Zur Vorbereitung auf das Auswärtsspiel nächtigten sie im Lengbachhof.

Mit dabei war natürlich der Führende in der Bundesliga – Toptorschütze Shon Weissman. Auch in Hütteldorf netzte der 24-jährige Israeli per Kopf ein, trotzdem gab es eine unglückliche 1:2-Niederlage für die Kärntner Gastmannschaft, die sich in Altlengbach auf sympathische Weise präsentiert hatte.

Aber die Wolfsberger waren nicht die einzigen Fußballer, die in Altlengbach Station machten. Auch die Salzburger Juniors aus Liefering gastierten am Wochenende im Lengbachhof. Auch ihnen hat aber der Aufenthalt hier kein Glück gesbracht. Sie trafen am Sonntag auf die Young Austria und verloren mit 0:2.

Für Gastronom Hans Böswarth sind die im Wienerwald nächtigenden Bundesligakicker nach der wirtschaftlich verheerenden Corona-Zwangspause aber ein Silberstreifen am sonst noch recht düsteren Horizont. Für Böswarth rechnet es sich nun, dass er schon vor langer Zeit auf die Fußballer als Stammgäste gesetzt hat.