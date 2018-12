Laabens Kurt Vevoda wird kommende Saison gleich für drei verschiedene Tennisklubs im Meisterschaftsbetrieb auflaufen — bei jedem Verein in einer anderen Altersklasse! Eine Änderung des Regelwerks durch den NÖTV macht’s möglich. Wie sinnvoll das in der Praxis ist, wird sich aber erst weisen.

Laabens Nummer eins geht den Strapazen jedenfalls nicht aus dem Weg. Vevoda hat angekündigt, in der Seniorenlandesliga 55+ weiterhin für seinen Stammverein aufzulaufen, in Würmla spielt er in der Kreisliga 45+ und in Perschling wird sich der Oldie nochmals in der allgemeinen Klasse versuchen.

Natürlich hat bei allen Klubs die Jagd nach Topleuten bereits begonnen. Überall wird heiß diskutiert, wer für wen noch als Verstärkung „durchgeht“.

Allerdings birgt die neue Regelung auch Gefahren. In erster Linie stellt die Mehrbelastung für die Topleute, die zu Vielspielern mutieren werden, eine große Herausforderung dar. Tennis ist ein „Verschleißsport“, besonders im Alter.

Und dann könnten Meisterschaften im Finish arg verzerrt werden. Denn es ist absehbar, dass sich viele Spieler mitten unter der Saison von Teams verabschieden werden, wenn sie keine Chance mehr auf den Titel sehen — und speziell dann, wenn anderswo noch etwas für sie möglich zu sein scheint.