Auch wenn St. Pölten am Sonntag bei Sturm Graz die erste Niederlage (0:1) seit vier Jahren kassiert hat: Favorit ist der SKN allemal. Auch und gerade wegen dieses Dämpfers. Neulengbach kann unbelastet ins Cupendspiel gehen. Die Graf-Girls haben nichts zu verlieren – aber viel zu gewinnen.

Qualität, Klasse und Erfahrung sprechen am Donnerstag in Horn für den Titelverteidiger. Neulengbachs Fußballfrauen müssen andere Tugenden in die Waagschale werfen. Einsatz, Konsequenz, Leidenschaft. Das ist der Grundstein. Für die ganz große Überraschung bräucht es aber wohl ein frühes Tor, das den großen Favoriten nervös macht. Mit Neo-Nationalspielerin Julia Hickelsberger und Magdalena Bachler in vorderster Front hat der „Underdog“ jedenfalls gefährliche Konterwaffen im Köcher. Neben der jugendlichen Unbekümmertheit, mit der das Team, dem vor der Saison kaum jemand etwas zugetraut hat, in die Partie gehen wird.

Verkauft sich Neulengbach gegen Österreichs Top-Team gut, dann hat der Klub auch bei den Transfergesprächen im Sommer bessere Karten. Denn die gut gefüllten Kassen stehen nicht im Wienerwald. Auch in dieser Hinsicht muss der SV Neulengbach mit anderen Qualitäten punkten. Oder aber gar mit der Cup-Sensation …