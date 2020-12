Der Wienerwald hat wieder eine A-Teamspielerin. Bei der 0:3-Niederlage in der EM-Qualfifikation gegen den haushohen Favoriten Frankreich kam Lisa Kolb zu ihrem ersten Einsatz in Rot-Weiß-Rot. Das Debüt der Neulengbacher Stürmerin ist ein Zeichen dafür, dass unter Teamchefin Irene Fuhrmann ein frischer Wind weht.

Die Gablitzerin hat den zum LASK gewechselten Dominik Thalhammer ersetzt, steht aller Kontinuität zum Trotz für neue Ansätze. Unter Thalhammer war die Stammelf praktisch in Stein gemeisselt. So musste sich Julia Hickelsberger ein Jahr lang gedulden, ehe die Stammkraft bei den ÖFB-Lehrgängen auch am Platz ihr Können zeigen durfte. Und zu diesem Zeitpunkt war der Wechsel zur Neulengbacherin zum Serienmeister St. Pölten bereits in trockenen Tüchern.

Bei Lisa Kolb ging‘s viel schneller. Fuhrmann möchte der jungen Garde frühzeitig die Chance geben, Teamluft zu schnuppern. Egal, wo die Youngsters spielen.

Kolbs Weg ist auch eine Bestätigung des Neulengbacher Wegs. Der SVN als Sprungbrett nach oben? Das Teamdebüt der Stürmerin ist der beste Beweis.