Schon in der Bundesliga hält sich die Begeisterung auf die Zwölferliga in Grenzen. Noch gedämpfter ist die Euphorie angesichts der „drohenden“ Zwölferliga in der 2. Klasse Traisental. Bei den Wienerwald-Klubs überwiegt der Ärger. Durchaus verständlich …

Weniger Klubs heißt natürlich weniger Spiele – und somit weniger Einnahmen in der Kassa. Die kürzere Saison ist auch nicht dazu angetan, die Motivation der Fußballer in lichte Höhen schießen zu lassen. Allerdings sind die Alternativen zur „Mini-Liga“ überschaubar: Die 2. Klasse Alpenvorland würde sich ohne frisches Blut aus dem Traisental (Hohenberg, Türnitz und St. Aegyd sollen überstellt werden) praktisch selbst abschaffen. Eine Meisterschaft mit nur neun Klubs? Kaum denkbar.

Das ist nun einmal die Kehrseite der Spielgemeinschaften, die angesichts der Nachwuchssorgen im ganzen Land aus dem Boden sprießen. Die Alternativen: Klubs zusperren oder Klassen zusammenlegen? Was angesichts längerer Fahrtstrecken auch nicht für Begeisterungsstürme sorgen wird.

Der Verband steckt in einer Zwickmühle. Wie auch immer die Funktionäre entscheiden: Eine perfekte Lösung für alle Beteiligten kann und wird es nicht geben. Die Zwölferliga bleibt ein „saurer Apfel“.