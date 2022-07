Umdenken beim Einkauf

Zumindest eine positive Begleiterscheinung zeigte sich in der Corona-Pandemie: Die Menschen setzen mehr auf regionale Produkte, kaufen bewusster ein, kochen wieder mehr selbst. In den Hofläden und Bioläden in der Region Wienerwald ist die Nachfrage gestiegen, auch etliche Selbstabholungsmöglichkeiten wurden geschaffen.

Der Ukraine-Krieg machte deutlich, wie wichtig die Lebensmittelproduktion quasi vor der Haustür ist. Aber gerade mit dem Beginn des Kriegs hat sich die Situation wieder geändert: Die Teuerungswelle trifft alle und führt dazu, dass die Menschen wieder weniger bio, weniger regional einkaufen, sondern zum Diskonter gehen. Wenn alles teurer wird, muss jeder irgendwo sparen. Verständlich. Auf die heimischen Produzenten dürfen wir aber trotzdem nicht vergessen. Sie leisten wichtige Arbeit – auch und gerade in Zeiten der Krise.