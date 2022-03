Zum Helfen bereit

Eigentlich fehlen einem die Worte angesichts der politischen Entwicklungen, die seit Donnerstag die Schlagzeilen beherrschen. Das Entsetzen über den Krieg in der Ukraine ist groß, auch in der Region Neulengbach, ganz egal, mit wem man redet. Auch Menschen, die viel mit Russland zu tun haben, hätten niemals damit gerechnet, dass so eine Auseinandersetzung möglich ist.

Das einzig Positive: Die Menschen in der Region sind hilfsbereit wie eh und je. Der Verein Soziales Miteinander im Wienerwald hat sofort eine Hilfsaktion für die Menschen in der Ukraine gestartet.

Viele Privatpersonen überlegen, wie sie helfen können. Der Neulengbacher Gregor Keltscha etwa schlägt vor, dass alle, die den 150-Euro-Heizkostenzuschuss vom Bund nicht brauchen, das Geld an jene spenden, die es wirklich brauchen, nämlich an die Menschen in der Ukraine. Dem ist nichts hinzuzufügen.

Wir hörten uns um Betroffenheit über Ukraine-Krieg ist in Neulengbach enorm