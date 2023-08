Funkamateure wie Neulengbacher Familie helfen im Katastrophenfall

„Wir können wirklich froh sein, mit Barbara und Michael Zwingl Fachleute in diesem Bereich der Notfallkommunikation in unserer Gemeinde zu haben“, sagt Bürgermeister Jürgen Rummel. Grundsätzlich seien Gemeinden und Behörden sowie Rettungsstellen, Feuerwehren und Polizei im Krisenfall über digitalen Funk versorgt. Doch die Funkgeräte, die von Barbara und Michael Zwingl an die Gemeinde ausgegeben wurden, seien dankend angenommen worden, so der Ortschef, „weil darauf können wir im Extremfall zugreifen. Wir sind damit gut vernetzt und können es im Extremfall schaffen, zumindest Behörden und Einsatzkräfte zu verständigen.“ Michael Zwingl habe darüber hinaus Gemeinde und Interessierte in einem Vortrag gut über notwendige und richtige Maßnahmen im Zuge eines Blackouts informiert.

Michael Zwingl ist Präsident von ICSSW, „Institute of Citizen Science for Space & Wireless Communication“. Er hat drei Notfunkkoffer an Bürgermeister Jürgen Rummel übergeben, diese wurden im Rathaus, im Bauhof und bei der Feuerwehr Neulengbach platziert. Mit diesem Equipment gibt es für die drei Institutionen im Katastrophenfall die Möglichkeit, Notrufe aus der Bevölkerung zu empfangen und an die Einsatzorganisationen weiterzugeben und umgekehrt wichtige Informationen über Amateurfunk an die Bevölkerung zu übermitteln.

„Man muss ja schon vorweg schauen, dass man im Krisenfall gut gerüstet ist, sagt Michael Zwingl. „Seine“ Organisation habe es sich deshalb zum Ziel gesetzt, resiliente Kommunikationswege für die Bevölkerung zu entwickeln, weil im Falle eines Blackouts schon bald Internet und Mobilfunk ausfallen und somit die gängigsten Kommunikationsmöglichkeiten von der Bevölkerung nicht mehr genützt werden können. Zehn Amateure einsatzbereit„Unsere etwa zehn Funkamateure im Raum Neulengbach werden im Extremfall wie Leuchttürme fungieren“, erklärt Michael Zwingl, mit den Amateurfunkgeräten können Gemeinde und Feuerwehr mit den Funkamateuren in Kontakt treten. „Alle wichtigen Nachrichten und Hilferufe werden dann von den Funkamateuren an Landeswarnzentrale und Rettungsorganisationen weitergeben“, erklärt „Mike“ Zwingl.