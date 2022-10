Maria Anzbacher Schaustellerei probt wieder

Für die erste Produktion der „Schaustellerei Maria Anzbach“ unter der Regie des neuen Leiters Jürgen Heigl wird bereits geprobt. „Der Kirschgarten“, eine Komödie von Anton Tschechow, beschreibt kritisch, mit Tragik, Liebe und nicht zuletzt Humor einen Abriss der russischen Gesellschaft der vorrevolutionären Jahrhundertwende. Man wird sich als Zuseher also nicht nur vom Schicksal der Charaktere in Bann ziehen lassen, sondern auch herzlich über ihre Herangehensweise an das Leben lachen können.

Die Premiere ist am 17. März 2023, weitere sind Aufführungen am 18. und 19. sowie am 24. und 25. März im Gemeindezentrum Maria Anzbach geplant.

Julia Vogl, die Gründerin und ehemalige Leiterin der Schaustellerei, freut sich auf die Premiere: „Ich weiß, dass ich den richtigen Nachfolger gewählt habe und sehe voller Vertrauen mit Vorfreude auf die Zukunft der Theatergruppe.“

