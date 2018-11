Nachdem Komposthauen in der Adalbert-Stifter-Straße in Maria Anzbach zu brennen begonnen hatten, drohte das Feuer auch auf das in der Nähe befindlichen Gartenhauses und die angrenzenden Sträucher und Büsche überzugreifen.

Nachbarn alarmierten die Einsatzkräfte der Feuerwehren Maria Anzbach und Unter-Oberndorf, die den Brand innerhalb weniger Minuten löschen konnten. „Ein größerer Schaden konnte durch das rasche Eingreifen verhindert werden“, heißt es von der Feuerwehr Maria Anzbach.