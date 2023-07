„Butler Brass“ in der Klosterkirche am Stein begeisterte

„Butler Brass“ aus den Adirondack Mountains in den USA haben ein abwechslungsreiches Programm von Blechblasmusik mitgebracht. Die Kirche mit ihrer wunderbaren Akustik gab die Töne wieder. Das abwechslungsreiche Konzert hat die rund 200 Zuhörer überwältigt. Die Band wurde zweimal durch tosenden Applaus auf die Bühne zu einer Zugabe zurückgerufen. Bei der anschließenden Agape am Vorplatz blieben viele Besucherinnen und Besucher lange mit den Gästen aus Amerika im Gespräch. Zwei Familien der Bruderhof Gemeinschaft haben auf ihrer Europa Tournee den Abschluss in der ehemaligen Kirche am Kloster am Stein gespielt. Seit Anfang Juli hat Butler Brass fünf Bruderhof- Gemeinschaften in Europa besucht: zwei in England, eine in Deutschland und nun zwei in Österreich. Bei jedem Stopp haben sie ein Konzert gegeben.

Eine weitere unerwartete Zugabe gab es dann am Buchberg. Nach dem Erfolg beim Konzert am Stein lud die Familie Köcher vom Schutzhaus, die Bläsergruppe kurzerhand zu einer Freilichtaufführung nahe dem Schutzhaus am Buchberg ein. Auch dort wurden die amerikanischen Musiker und Musikerinnen von den Wanderern und Lokalgästen begeistert empfangen.

Maxima und Samuel Schwand selbst begeisterte Musiker waren von der Musik ganz angetan. Foto: Eduard Riedl