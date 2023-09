Hommage an Georg Danzer begeisterte in Neulengbach

Nach der Begrüßung des Publikums durch die Veranstalter Karl und Monika Hintermeier eröffnete das 2019 gegründete Maria Ma Terzett mit dem Lied „Wann werden wir uns wiedersehen“ die Hommage an den 2006 verstorbenen Musiker Georg Danzer. Lieder wie „Ruf mi ned au“, „Elfi“, „Weiße Pferde“, „Lass mi amoi no d’Sun aufgehn segn“ und viele mehr weckten bei den Besucherinnen und Besuchern vielfältige Erinnerungen an „Schurli“.

Ulli Bäer erzählte in seiner lebendigen Moderation Anekdoten aus Danzers Leben, aus seiner Zusammenarbeit mit Danzer und auch aus seiner neunjährigen Tätigkeit als „Kapellmeister“ von Austria 3 mit Reinhard Fendrich, Georg Danzer und Wolfgang Ambros. Dies bot einen interessanten Einblick in das Leben der 60er bis 2000er Jahre. Auch die virtuosen Solos der drei Künstler Maria Ma am Hackbrett, Christian Einheller am Schlagwerk und Ulli Bäer an der Gitarre beeindruckten das Publikum.

Stadtrat Helmut Leonhartsberger fasste seine Begeisterung zusammen: „Ein Schlagwerker - man denkt es spielen drei Personen, ein Hackbrett, welches man in der Volksmusik vermutet, in Kombination mit einer Gitarre, ergibt Austropop, den ich so noch nicht erlebt habe. Ein Klangerlebnis der anderen Art. Ein absolut tolles Konzert.“