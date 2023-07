Chor und Flöten-Ensemble musizierten in der Pfarrkirche Maria Anzbach

Ein kleines, feines Konzert konnte das Publikum am Dienstag in der Pfarrkirche Maria Anzbach genießen: Der Chor des Musikschulverbandes Maria Anzbach - Eichgraben hatte in Zusammenarbeit mit dem Blockflötenensemble von Caren Egger ein fröhliches Programm vorbereitet. Zu Beginn erklang die Orgel mit einem Orgelstück, gespielt von den beiden Organistinnen der Pfarre Elisabeth Fessler und Anne-Maria Toro Pérez Gruber, die auch den Chor leitet. Vom Huhn, dem Floh und dem Lama konnte man genauso hören wie von der Beständigkeit in der Ehe, und dass man nicht „alleweil lustig sein“ kann.

Zum Schluss wurden die Zuhörenden eingeladen, gemeinsam mit den Chorsängerinnen einen Kanon zu singen. Es gelang, und der Chor freute sich über den riesigen „Zuwachs“. Es gab begeisterten Applaus.