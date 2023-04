Standing Ovations für die Jo Mara Band

Seit 20 Jahren konzertiert die Jo Mara Band immer vor vollbesetztem Saal im Eichgrabener Fuhrwerkerhaus. Auch letzten Samstag war der große Saal bis zum letzten Platz gefüllt, als die Kultband Crossover Hits präsentierte. „Wenn ein Musikstück zum Beispiel aus den Rhythm & Blues, Jazz oder Cajun von Hitlisten in die Pop-Hitlisten hinüberspringt und dort sehr erfolgreich ist, nennt man das einen Crossover Hit“, erklärt Jo Mara.

Das Publikum shakte begeistert zu Hits, wie Crazy little Mama, King oft he Road, Lucille, Kansas City, Alligator Wake, River in the Rain, Lett he 4 Winds blow, Orange Blossom Special und vielen mehr mit. Jo Mara (Lead Vocals, Guitar), Christine Matzy (Bass), Herwig Wagner (Drums) und Andreas Vanura (Keyboard) präsentierten die Hits mit eigenen virtuosen Arrangements. Mit Standing Ovations forderten die Besucher mehrere Zugaben ein.

Helga Maralik, Andreas Vanura, Gabi Zimmer, Herwig Wagner, Jo Mara, Obmann Harald Frühauf und Christine Matzy freuten sich über einen erfolgreichen Abend. Foto: Stoiser, Andrea Stoiser

Die Jo Mara Band wurde im Jahr 1983 vom Eichgrabener Jo Mara gegründet und feiert heuer das 40-jährige Bühnenjubiläum. Seine ersten musikalischen Erfahrungen sammelte Jo Mara als Frontman in der Band „Jo Mara & his Jokers“ und war mit dieser im Rundfunk und Fernsehen erfolgreich.

Bald entdeckte er seine Liebe zur 12-saitigen Gitarre und perfektionierte seine Spieltechnik zu einem eigenwilligen und sehr einprägsamen Sound. Der Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein freute sich über diesen erfolgreichen Abend. In der Pause überraschte das Team von „Bistro to go“ die Gäste mit einem tollen Buffet.

