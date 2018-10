Was sonst in der Wiener Stadthalle oder auf anderen großen Bühnen vor Tausenden Fans geboten wird, wurde beim 234. Kulturstammtisch am Freitag im Gemeindefestsaal in Kirchstetten Wirklichkeit: Horst Chmela, eines der Urgesteine des Wienerliedes, war live zu hören.

Mit viel Charme, Elan und gewürzt mit wehmütigem Wiener Schmäh brachte Chmela ein breites Spektrum seiner größten Erfolge dar und band immer wieder das Publikum mit ein. Bei „Ana hat immer des Bummerl“ und anderen Ohrwürmern wurde begeistert mitgesungen und mitgeklatscht. Ein besonderes Zuckerl war ein Duett mit seinem Sohn, Horst Chmela junior, der als Musiker in die Fußstapfen seines Vaters tritt. Großer Applaus am Ende des Programms belohnte den Einsatz des Künstlers, und bei einem von Heinz Syllaba zur Verfügung gestellten und Gemeinderat Grete Maron perfekt vorbereiteten Buffet genossen die Kulturstammtisch-Besucher noch einen auch kulinarisch feinen Abend.