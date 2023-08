Letzte Proben in Neulengbach für „Herzensg'schichten“

Die Neulengbacher Mezzosopranistin Martina Steffl steht am Freitag in ihrer Heimatgemeinde auf der Bühne. Gemeinsam mit Tenor Christian Havel bringt sie „Herzensg’schichten“ verschiedenster Art zu Gehör, begleitet von Veronika Weinhandl am Klavier.

„Wir verstehen uns sowohl musikalisch als auch privat ausgezeichnet. Die Probenarbeit ist natürlich intensiv, macht aber auch viel Freude“, berichtet Martina Steffl. Besonders schön findet sie die stilistisch so unterschiedlichen Stücke im Programm: „Wir können eine große musikalische und darstellerische Bandbreite zeigen, die viel Abwechslung für das Publikum verspricht.“ Zu hören sind Werke der Klassik genauso wie Musical- und Filmausschnitte sowie Schlager.

Martina Steffl und Christian Havel werden sich auf einen musikalischen Streifzug herzallerliebster, herzerfüllender, herzbewegender bis nahezu herzzerreißender Themen begeben. Clemens Holzbauer führt durch das Programm.

Das Konzert am 11. August findet im Rahmen des Neulengbacher Kultursommers auf der Open Air-Bühne im Gerichtshof statt. Beginn ist um 20 Uhr. Tickets: online oder im Rathaus, Infobüro und Trafiken in Neulengbach. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung im Lengenbacher Saal statt.