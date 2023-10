„Lieder ohne Ende“ in der Bühne im Gericht in Neulengbach

Jimmy Schlager, Singer-Songwriter, Slang-Pop-Poet und Erzähler ist am 10. November zu Gast in der Bühne im Gericht in Neulengbach. Er interpretiert aus seinen zahlreichen Tonträgern der vergangenen 15 Jahren ausgewählte authentische Lieder. Dazwischen erzählt er persönliche, meist hintergründige Geschichten und Anekdoten aus seinem bewegten Bühnenleben. Die NÖN hat nachgefragt.

NÖN: Sie präsentieren in Neulengbach das Programm „Lieder ohne Ende“. Erinnern Sie sich noch an den Anfang, also an Ihr erstes Lied? Wo ist es entstanden? Was war damals die Inspiration?

Jimmy Schlager: Eines meiner ersten Lieder ist „Nur kaa Wasser ned!“ und die Inspiration kam von einer Postkarte, die mir ein befreundeter Verleger geschickt hat, auf der ein dicker Mann aus einem Weinfass trinkt …

Was inspiriert Sie heute beim Schreiben von Songs?

Schlager: Vieles bis Alles! Letztens war es der Umstand, dass es bei Mc Donalds keine Strohröhrln mehr gibt …

Sie singen im Dialekt, hat es auch einmal Versuche für Lieder in Hochsprache gegeben?



Schlager: Gibt und gab es. Ich habe einige Lieder in „Hochsprache“ geschrieben, singe die aber eigentlich nie.

Was genau erwartet die Gäste bei Ihrem Auftritt in Neulengbach?



Schlager: Ein Querschnitt aus Liedern, die aufgrund immer neuerer Programme quasi „auf der Strecke“ zu bleiben drohten. Dazu diverse Entstehungs- und andere Geschichten…

Sie touren mit Ihren Programmen durch ganz Österreich. Gibt's eine Location, die Sie besonders mögen, zum Beispiel in Ihrer Heimat, dem Weinviertel?

Schlager: Ich spiele wirklich fast überall sehr gerne, eine Ausnahmelocation ist für mich aber das Orpheum in Wien, weil es einen gelungenen Mix an Ambiente und Sound bietet und nicht nur deshalb unsere Auftritte dort regelmäßig ein glückliches Publikum hinterlassen.

Im Orpheum präsentieren Sie im Dezember Ihr weihnachtliches Programm. Was kann man darüber sagen?

Schlager: „Klingelingeling“ ist mein Ausnahme- Lieblingsprogramm! Hier ist es gelungen, zwei Stunden lang eine witzig, interessante und gefühlvoll-feierliche Stimmung zu erzeugen, bei der wirklich kein einziges Weihnachtslied gespielt wird! Dies ist in der Adventszeit wirklich recht angenehm…