Sommer Closing Party mit toller Musik in Neulengbach

Eine Summer Closing Party ging in Neulengbach über die Bühne. Mit Superstition wurde schwungvoll in den Abend gestartet. Danach wurde es mit Conny Poell sinnlicher und ruhiger. Die Band „Rusty Railgun“ hat dann den rockigen Abschluss gebildet und die Stimmung noch einmal richtig zum Kochen gebracht. „Alle Künstlerinnen und Künstler haben voll überzeugt und mit ihrer Musik eine tolle Stimmung erzeugt“, freut sich Vizebürgermeister Paul Mühlbauer, dem es ein Anliegen ist, für junge Menschen Angebote in Neulengbach zu schaffen.