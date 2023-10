"… und des Feia brennt imma no" in Neulengbach

Mit über 30 Nummern hielten die Musiker ihre Gäste zweieinhalb Stunden in Atem. Dreistimmiger Gesang wechselte mit eindrucksvollen Soli: „Stark wia a Felsen“ klang die schöne Stimme von Julia Unger im gleichnamigen Lied Stefanie Wergers (1986) sowie in Wolfgang Ambros „Heit drah i mi ham“ (1975), witzig die mit szenischem Spiel unterstützte Interpretation des „Banküberfalls“ der EAV (1985) , die Christof Kadane, maskiert mit einem Damenstrumpf an seinem Schlagzeug sitzend, sang, beklemmend seine intensive mimische Darbietung des „Jedermann“ (Pizzera und Jaus, 2017). Mastermind Mario König selbst begeisterte häufig als Leadsänger („Es lebe der Zentralfriedhof“, Wolfgang Ambros, 1975; „Omama“, Ludwig Hirsch, 1978; „Wieder a Summa“, STS, 1990). Die instrumentale Unterstützung lieferten König an der Akustikgitarre und am E-Bass, Julia Unger am Keyboard und Christof Kadane am Schlagzeug. Dazu fügten sich besondere Effekte, wie kunstvolles Pfeifen und Jodeln (Unger), Kazoo und Mundharmonika (König) und ein Synthesizer (Kadane). Als Gast musizierte am Beginn des zweiten Teiles Michael Hütter, einfühlsam von der Band begleitet, sein Lied „In Neulengbach daham“, das er im Auftrag des Bürgermeisters 2016 für den Neujahrsempfang geschrieben hatte.

Den Abend moderierte König selbst, informativ und witzig, etwa als er sich für Applaus bedankte und gleichzeitig dem Publikum einen guten Musikgeschmack attestierte. Auf die Bedeutung der Ziffer 13 wies er in seiner Begrüßung - am Freitag, dem 13. - hin: 13 Stücke seien für die erste Hälfte, 13 für die 2. geplant; eines davon sei aus den „13 schmutzigen Liedern“ Georg Danzers genommen. Mit dem ersten Lied des Abends, „Des Feuer brennt immer no“, mit dem Gert Steinbäcker, Schiffkowitz und Günter Timischl („STS“) 1990 schon auf eine 12-jährige musikalische Zusammenarbeit zurückblickten, wählte die Band Königs 2023 bewusst dasselbe Stück, mit dem sie ihr Konzert 2019 eröffnet hatte, und setzte ein Motto in mehrfacher Hinsicht: Sehr persönlich erzählte der Moderator von seinen Impulsen, die er 1985 in seiner Jugend in der Steiermark bei Konzerten von „Opus“ und der „Ersten allgemeinen Verunsicherung“ erhalten habe.

Mit Begeisterung pflegen nun die zwei Musiker und die Musikerin gemeinsam schon durch mehrere Jahre ein Schaffen, das die Schöpfer zu einem immer größer werdenden Teil als Erbe hinterlassen.

Das Publikum applaudierte begeistert und erklatschte sich noch mehrere Zugaben. Mit Getränken, Nusskipferln und gefüllten Stangerl stellte Stadtgreißler Georg Brutschy die Versorgung sicher.