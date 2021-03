Ursula Kraic hat den Lockdown genützt und in der Gärtnerei in Neulengbach einiges geändert.

So werden etwa Gartenaccessoires, Dekorelemente und Geschenkartikel aus verschiedensten Materialien präsentiert. „Die Gegenstände werden sowohl von freiberuflichen Handwerkern hobbymäßig gefertigt als auch von gewerbetreibenden Kunsthandwerkern professionell hergestellt. Diese haben oft gerade nach der Geschäftseröffnung Schwierigkeiten, ihre Erzeugnisse bekannt zu machen“, schildert Ursula Kraic, die den Künstlern eine Plattform bietet. Miete wird keine verrechnet, nur ein kleiner Teil des Umsatzes wird einbehalten. Ins Regal kommt, wovon sie selbst begeistert ist, „aber man muss auch offen sein für Neues.“

Gefragt nach ihren Beweggründen antwortet Kraic: „Ich sehe gerne, wenn ich jemandem Freude bereitet habe. Das sind einerseits Kunden, andererseits Produzenten, von denen es in der Vergangenheit viele schwerer gehabt haben.“ Diese werden auch zu Workshops in Floristik eingeladen und manche später vielleicht in Teilzeitbeschäftigung übernommen.

Auch so mancher Lehrling ist stolz, eine Malerei oder Plastik im Verkaufsraum der Firma anbieten zu dürfen.

Eigenes Logo: „#KreativMade“

Für alle diese Artikel wurde das Logo entwickelt, um die Produkte von den eigenen Handelswaren der Gärtnerei Kraic abzusetzen. Auch praktische Produkte aus der Werkstatt für Menschen mit besonderen Bedürfnissen gibt‘s beim Gärtner, zu, Beispiel Ofen- und Grillanzünder aus Wachs und Zeitungspapier .