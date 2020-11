Der Gföhlberg wird so schnell keine neue Warte bekommen: Wie VP-Bürgermeister Hermann Katzensteiner erklärt, will sich die Gemeinde in den nächsten zwei bis drei Jahren anderen Projekten widmen. Die Errichtung der Elsbeerwarte auf dem 852 Meter hohen Berg wird deshalb nicht vorangetrieben.

Kristina Veraszto Vernünftige Entscheidung

„Das Projekt liegt in der Tischlade. Es ist nicht angedacht, die Warte in den nächsten Jahren zu bauen“, sagt Katzensteiner. Und das hat vor allem finanzielle Gründe, besonders in Zeiten von Corona: Die Gemeinde wird 2021 in die Erneuerung des Heizsystems der Volksschule investieren, das gleichzeitig auch den Kindergarten mit Wärme versorgt. Auch das Dach der Schule soll saniert werden, damit in weiterer Folge 2022 eine Photovoltaik-Anlage gebaut werden kann. Der Start des Projekts muss aber kommendes Jahr erfolgen, damit Brand-Laaben die entsprechenden Förderungen bekommt, erklärt Katzensteiner.

„Das Projekt liegt in der Tischlade. Es ist nicht angedacht, die Warte in den nächsten Jahren zu bauen.“ VP-Bürgermeister Hermann Katzensteiner

Die neue Warte aufs Tapet gebracht hat Anfang 2019 Alt-Bürgermeister Helmut Lintner (VP), der selbst auf der Klammhöhe am Fuße des Gföhlbergs wohnt. Nach 16 Jahren verließ Lintner die Gemeindestube. Der begeisterte Wanderer und Hobbyläufer wollte zum Ende seiner Amtszeit die Gföhlberg-Warte errichten. Bereits um die Jahrhundertwende stand am Gföhlberg diese Warte, die aber im Laufe der Zeit ein Opfer der Witterung wurde. Diese Warte, am zweithöchsten Berg im Wienerwald wurde auch von VP-Landtagsabgeordneten Martin Michalitsch unterstützt.

Angedacht war die Elsbeerwarte mit Beteiligung der Gemeinden Hainfeld und Eichgraben zu errichten. 60 Prozent der Kosten hätte die Leaderregion gefördert. Die Attraktivierung der Aussicht hätte den Tourismus ankurbeln sollen. Gemeinsam mit der Schöpflwarte wollten die Gemeinden vor allem Tagestouristen ansprechen. Zwar stellte die SP die Sinnhaftigkeit des Projekts infrage, der Grundsatzbeschluss zur Errichtung erfolgte aber im April 2019 im Brand-Laabner Gemeinderat einstimmig. Mit dem Grundstückbesitzer wurde auch schon ein Pachtvertrag verhandelt. „Es gab einen Entwurf, den habe ich aber nicht mehr unterschrieben“, sagt Katzensteiner. Dass für die Elsbeerwarte jetzt das Geld fehle, bedeute aber nicht, dass das Projekt insgesamt vom Tisch sei betont der Ortschef.