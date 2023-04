Als Gudrun Böck eine Krebserkrankung hatte, war sie oft im Wald unterwegs. Im Wald habe sie Kraft geschöpft, erzählt sie: „Dieses Kraftschöpfen hat mir zu besserer innerer Orientierung und psychischer Stabilität während und nach meiner Erkrankung verholfen.“

Der Wald hat die Neulengbacherin nicht mehr losgelassen: Sie hat in Deutschland eine Ausbildung zur Waldgesundheitstrainerin und in Österreich den WIFI-Lehrgang „Wald und Gesundheit“ absolviert. Jetzt bietet sie Waldbaden-Seminare im Raum Neulengbach und Purkersdorf für Einzelpersonen und kleine Gruppen an.

„Waldbaden ist mehr als ein Spaziergang von A nach B“, betont Gudrun Böck. „Es ist angeleitet. Es ist ein Eintauchen in den Wald mit allen Sinnen.“ Man geht zum Beispiel barfuß über den weichen Waldboden, man setzt sich zu einem Baum, man macht Achtsamkeitsübungen. Gudrun Böck baut auch gern Qi-Gong-Übungen ein.

Das Waldbaden wurde in Japan entwickelt und ist dort bereits als Teil der Gesundheitsvorsorge etabliert. „In Japan und Korea wird viel zu diesem Thema geforscht“, weiß die Neulengbacherin. Auch in Österreich werden Studien durchgeführt.

„Regelmäßiges Waldbaden reduziert die Konzentration der Stresshormone und senkt den Blutdruck. Es ist auch eine Prophylaxe für Burnout“, hält die Wald-Gesundheitstrainerin fest. Auch eine Stärkung der Abwehrkräfte könne durch regelmäßiges Waldbaden erreicht werden. Gudrun Böck möchte die Menschen motivieren, Waldbaden als integrative Maßnahme zur Gesundheitsförderung in den Alltag einfließen zu lassen.

Die Neulengbacherin hat an der BOKU Lebensmittel- und Biotechnologie studiert und sich schon viel mit dem Thema Gesundheit befasst. Die dreifache Mutter betont, dass es wichtig ist, in seiner Mitte zu sein: „Nur wer sich um sich selbst sorgt, hat genug Kraft, sich auch um andere zu sorgen.“

Drei bis vier Stunden dauert das angeleitete Waldbaden. Der Workshop am 22. April, der über die Neulengbacher Volkshochschule angeboten wird, ist bereits ausgebucht. Es gibt eine Warteliste. Mitte Juni plant Gudrun Böck den Workshop „Schreiben & Waldbaden“.

