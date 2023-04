Bella Vista lud zur Frühlingsausstellung in Eichgraben

Die Künstler und Handwerkerinnen vom Verein „Bella Vista“ freuten sich vergangenes Wochenende über viele Besucher bei der Frühlingsausstellung im Atelier in der Schubertstraße. Ein besonderer Hingucker war der karitative Tisch. Der Erlös aller Stücke, die davon verkauft werden kommen dem Sozialfond Eichgraben zugute. Das nächste Event ist eine Ausstellung am 20. und 21. Mai von 14 bis 19 Uhr samt einer Modeschau am Samstag, 20. Mai um 16 Uhr.

