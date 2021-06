„Jetzt sind die fertigen Zinnfiguren gut untergebracht“, berichtet Hermann Sauly stolz und er öffnet sogleich die neu installierte Vitrine in seinem Wintergarten in seinem Haus in der Tullner Straße.

Insgesamt mehr als 3.000 dieser kleinen Soldaten, Reiter, Pferde, Planenwägen, Geschütze und Kanonen sowie Mörser hat der bald 82-Jährige bereits gegossen, etwa die Hälfte davon besitzt er noch. „Die anderen habe ich Freunden, Verwandten und Urlaubsbekanntschaften zum Geschenk gemacht“, berichtet der rüstige Mann.

Begonnen hat das Interesse am Fabrizieren der kleinen Gestalten bereits in der aktiven Berufslaufbahn des Neulengbachers, vor rund 30 Jahren: „Mit meinen Arbeitskollegen habe ich diese Figuren aus altem Bleimaterial und aus Zinn gegossen“, berichtet er.

Die Formen stammen aus Deutschland, nach dem Erkalten der gegossenen Figuren müssen die Grate entfernt werden, die Figuren geputzt, geschliffen und grundiert werden. Sodann geht es ans Bemalen mit Emailfarben. „Der Pinsel für das Bemalen der Augen besteht nur aus einem einzigen Pinselhaar“, berichtet Sauly. Und die ruhige Hand für das feine Bemalen hätte er noch immer, ist er stolz. Eine Lupenbrille unterstützt den Zinnfigurenbauer bei seiner Präzisionsarbeit.

Der lange Lockdown wurde fürs Hobby genutzt. Der geplante, über mehrere Wochen dauernde Urlaub musste vor kurzem verschoben werden, daher widmet sich der Künstler wieder vermehrt dem Bemalen seiner Figuren. Hermann Sauly öffnet einen Schrank, in dem Kistchen und Schachteln mit einer unglaublichen Menge an bereits grundierter Rohware lagert und auf das Aufbringen der Emailfarben wartet.

Voller Stolz nimmt der bald 82-Jährige ein Bild von der Wand: „Das ist der NÖN-Bericht über meinen Lkw, an dem ich zwei Jahre lang gebaut habe.“ In 150 Stunden Arbeit wurde ein Miniatur-Sattelzug aus Holz gebaut, ohne eine einzige Schraube zu verwenden.

Sauly setzt sich an seinen Arbeitsplatz, stülpt die Lupenbrille über, nimmt den Haarpinsel zur Hand und werkt sogleich voll konzentriert am Fertigstellen seiner „bleiernen Mannschaft“.