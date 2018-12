Der Kriegerpark wird im kommenden Frühjahr neu gestaltet. Am Donnerstag fand noch einmal eine Besprechung statt. „Es ist alles eitel Wonne, wir könnten schon zu bauen beginnen“, freut sich Stadtrat Gerhard Schabschneider, der die Pläne präsentierte.

Wie berichtet beschäftigte sich eine Arbeitsgruppe der Stadterneuerung mit dem Projekt. „Wir haben fast alle Wünsche berücksichtigt. Nur Springbrunnen wird es keinen geben. Ein Großteil der Bäume bleibt, dadurch haben wir viele Blätter, die dann alle im Brunnen landen würden“, so der VP-Stadtrat. Geben wird es einen Pavillon, ein Schachbrett, eine Spieltafel für Kinder, fix montierte Bänke und Tische. „Alles, was halt zu einem Park gehört“, so Schabschneider. Die Beleuchtung wird verbessert. Der Kulturpfad soll weitergezogen werden, Tafeln mit Informationen über die Geschichte werden bei der alten Mauer aufgestellt.

„Das soll das Wohnzimmer von Neulengbach werden.“ Gerhard Schabschneider über die Pläne für den Park.

Der Park soll auch einen neuen Namen bekommen. Vorgeschlagen wurden etwa „Nikolaipark“ oder Stadtpark. Die Tendenz gehe zu Stadtpark, so Schabschneider: „Nachdem die Anlage mitten in der Stadt ist, wäre das naheliegend.“

In der Gemeinderatssitzung am Dienstag sollen die erforderlichen Beschlüsse gefasst werden.

Die erste Schätzung für die Maßnahmen im Kriegerpark lag bei 50.000 bis 100.000 Euro. Jetzt ist die Rede von rund 270.000 Euro. „Infrastrukturmäßig wird viel gemacht, es soll einen Trinkbrunnen geben, eine Wasserleitung wird verlegt, das ist aufwendig und hat die Kosten gehoben“, erklärt Schabschneider. Außerdem sei noch die Asphaltierung der Parkplätze hinter dem Kriegerpark dazugekommen. Die Stadtgemeinde rechnet mit Förderungen. „Normalerweise gibt es etwa 50 Prozent. Vielleicht bekommen wir in dem Fall mehr, weil es ein Projekt für Generationen ist“, hofft Schabschneider auf eine ordentliche Finanzspritze.