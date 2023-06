Mörderdinner in Rekawinkel: Rätsel wurde gelöst

Im Bühnenwirtshaus Mayer in Rekawinkel wurde kürzlich zum „Mörderdinner“ geladen. Der Eichgrabener Manuel Celeda und sein Team vom „ShowWhat! Entertainment“ luden zu einer Geburtstagsparty mit einem Mord als Überraschungseffekt. Das Stück „Schneller als die Polizei erlaubt“ begeisterte die zahlreich erschienenen Gäste. Es wurde gerätselt und applaudiert, denn ein Tisch löste den Fall mit Bravour und erhielt die verdiene Belohnung. Zur tollen Leistung der Schauspielerinnen und Schauspieler gab es ein mehrgängiges Menü vom Traditionsgasthaus am Rekawinklerberg. Die Besucher genossen diesen humorvollen Krimiabend in vollen Zügen.