Luftensteiner: „Panne ist für mich unvorstellbar“

Der ehemalige Altlengbacher SPÖ-Bürgermeister Wolfgang Luftensteiner zeigt sich jedenfalls entsetzt über das vertauschte Ergebnis: „Dass diese Panne bei der Auszählung passieren kann ist für mich unvorstellbar. Da geht es um 600 Stimmen. Jede Sprengelwahlbehörde macht das professioneller. Das Ergebnis mit Babler als neuem SPÖ-Chef ist zur Kenntnis zu nehmen.“ Der Schaden für den neuen Vorsitzenden sei ohnehin schon beträchtlich.

„Ich kenne Babler, er macht seine Arbeit als Bürgermeister hervorragend, ob er Kanzler kann ist abzuwarten. Seine Positionen sind zu beobachten. Er hat sicher einige extreme Ansichten, die nicht für alle mittragbar sind und die breite Masse nicht ansprechen. Etwa die 32-Stunden-Woche -die wünscht sich jeder, sie wird aber nicht umsetzbar sein. Positiv ist, dass er in den Rendi-Doskozil-Konflikt nicht involviert war. Man wird sehen, wie er beim Wähler ankommt. Mein Zugang ist pragmatisch. Warten wir ab“, so Luftensteiner.

Auch für den ehemaligen Purkersdorfer Innenminister Karl Schlögl ist die Verwechslung am Parteitag dilettantisch: „So etwas darf nicht passieren. Daran kann man erkennen, dass die Mitglieder der Wahlkommission bei Gemeinderats- oder Landtagswahlen nicht dabei waren“, sagt Karl Schlögl. Er glaubt allerdings auch, dass der Fehler schnell wieder vergessen sein wird. „Ich habe aber schon lustige Bilder zugeschickt bekommen“, nimmt es der ehemalige Innenminister mit Humor.

Schlögl hofft jetzt auf einen Neubeginn der Partei und darauf, dass Andreas Babler möglichst viele Leute einbinden wird. Außerdem wünscht er sich inhaltlich eine klare Position zu Themen wie Energie, Klima und Migration. Dass mögliche Koalitionsvarianten schon ausgeschlossen werden, hält er für voreilig: „Über Koalitionen kann man reden, wenn Wahlen stattgefunden haben.“

Obwohl ihm Hans Peter Doskozil als Parteichef lieber gewesen wäre, wird er Babler unterstützen. „Auch wenn wir politisch nicht immer einer Meinung sind“, so Schlögl.

Seine vollste Unterstützung sagt jedenfalls Mario Drapela von der SPÖ Neulengbach dem neuen Vorsitzenden zu. „Ich freue mich sehr, dass Andreas Babler unser neuer Bundesparteivorsitzender ist und kann ihm als Stadtparteivorsitzender und Bezirksparteivorsitzender-Stellvertreter nur alles Gute wünschen und ihm meine Unterstützung zusagen. Ich kenne 'Andi' persönlich, er ist ein Niederösterreicher und Sozialdemokrat mit Handschlagqualität.“

Es seien keine einfachen Tage für die Bundeswahlkommission. „Ich denke, nun sind alle Zweifel beseitigt und es wurden die Fehler sehr transparent kommuniziert. Natürlich ist es unangenehm. Wir sind eine Partei mit über 130 Jahren und werden trotz dieser Fehler zusammenhalten und gestärkt in die Zukunft gehen“, glaubt Drapela. Er betont weiter: „Ich kann nur, so wie es Andreas Babler schon gemacht hat, alle einladen bei uns mitzumachen und da sind die Zahlen in Neulengbach sehr positiv. Wenn wir es schaffen, in den Städten und Gemeinden wieder sozialdemokratische Politik und damit auch Zukunftspolitik zu machen, wird das von den Menschen mitgetragen.“

Dies sei nun mal die einzige Politik, die den Menschen und das gute Leben in den Mittelpunkt stellt. Derzeit würden die Menschen nicht mehr wissen, wie man mit dem Einkommen auskommen soll. „Wir müssen das Lenkrad, mit dem wir die Steuern lenken, in eine andere Richtung lenken, nämlich dorthin, wo keine Steuern oder nur sehr wenige fließen. Schaffen wir das nicht, werden unsere EPUs, Kleinbetriebe, ArbeitnehmerInnen bis tief in die Mittelschicht auf der Strecke bleiben und einige wenige Vermögende werden es sich richten. Das wird eine Sozialdemokratie nicht zulassen. Wir wollen ein gutes Leben für alle“, sagt Drapela abschließend.