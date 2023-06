Asperhofen rüstet sich für mögliches Blackout

„Bis Ende des Jahres soll ein Grobplan für ein mögliches Blackout in der Gemeinde ausgearbeitet sein, der dann noch heuer in einer Gemeinderatssitzung beschlossen werden soll“, teilt ÖVP-Bürgermeister Harald Lechner mit. Zum Thema Blackout gab es bereits einen Vortrag am Gemeindeamt und in der jüngsten Sitzung informierten sich die Mandatare ausführlich über analoge Funkgeräte und welche Voraussetzungen dafür geschaffen werden müssten.

Investieren müsste man zwischen 7.000 und 10.000 Euro. Damit ausgestattet werden könnten die Feuerwehrhäuser sowie das Gemeindeamt. „Allerdings müssten auch die Rettung sowie andere Gemeinden solche Funkgeräte verwenden, um kommunizieren zu können. Sonst wäre das nur eine Insellösung“, gibt Lechner zu bedenken.

Generell sei man in Bezug auf ein Blackout gerade dabei, einen Krisenstab zusammenzustellen. „Da wird erarbeitet, wer dabei ist und wer im Ernstfall wann wohin kommen muss. Außerdem wird festgelegt, ab welchen Kriterien etwas als Krise gilt“, erklärt Lechner. Auch der Einsatz der Notstromaggregate für Wasser- und Abwasserversorgung wird ausgearbeitet.

Derzeit sei es für die Gemeinde möglich, ein kurzes Blackout zu bewältigen. „Ab 48 Stunden Stromausfall wird es allerdings interessant, da hätten wir jetzt ein bisschen ein Problem“, meint Lechner.

