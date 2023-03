Region Wienerwald: Ärger wegen Entsorgung

Dass Metallverpackungen wie Konserven- und Aluminiumdosen, Senftuben und Metallverschlüsse jetzt im gelben Sack zu entsorgen sind, sorgt für Kritik. So wies etwa eine Maria Anzbacherin darauf hin, dass es in der wärmeren Jahreszeit für Hunde- und Katzenhalter schwierig sei, die anfallenden Tierfutterdosen zu lagern: Im Freien locke man Ratten und Wildtiere an, in Räumen müsse mit Geruchsbelästigung und Hygiene-Problemen rechnen. Die Dosen zu waschen sei Ressourcenverschwendung. Auch Beim GVU sind einige Beschwerden wegen der Umstellung eingelangt.

Johann Freiler, Geschäftsführer vom Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung im Bezirk St. Pölten, erklärt auf Anfrage der NÖN, dass es sich bei dieser Entsorgungsform um ein erprobtes System handle: „Im Weinviertel werden Dosen seit rund 20 Jahren mit dem Plastik mitgesammelt. Dort hat es keine Probleme gegeben.“ Freiler betont, dass die Abholungsabstände verkürzt wurden: „Seit 1. Jänner wird der gelbe Sack vierwöchentlich geholt.“ Pro Haushalt und Jahr sind 18 gelbe Säcke vorgesehen, bei Bedarf kann man zusätzliche Säcke von der Gemeinde holen.

Auf die Frage, ob eine Umstellung vom gelben Sack auf die gelbe Tonne sinnvoll wäre, sagt Freiler: „Im Bezirk Amstetten wurde dazu eine Umfrage durchgeführt. 50 Prozent waren für den Sack, 50 Prozent für die Tonne.“

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.