Aufregung um Autokorso in Eichgraben

Der Verein ElektroMobil Eichgraben lädt anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums der Marktgemeinde Eichgraben am Samstag, 23. September um 11 Uhr zum Autokorso. Treffpunkt ist beim Wienerwaldbad. Oldtimer, aber auch Youngtimer sind herzlich willkommen. Ziel ist, dass 100 Fahrzeuge, die in den vergangenen 100 Jahren auf Eichgrabens Straßen unterwegs waren, vertreten sind. Nach einer kleinen gemeinsamen Rundfahrt laden die Freunde der Feuerwehr Eichgraben zum Grillfest in die Alte Gärtnerei.

Während sich viele Autofans auf das Event freuen, sorgt diese Veranstaltung bei einigen für Kritik. Auf Facebook entbrannte eine Diskussion, wer auf so eine Idee kommt, im Hitze-Rekordsommer, wo man gerade nicht mehr weiß, ob jetzt Überschwemmungen oder Feuer mehr Klimaschäden verursachen einfach zum Spaß 100 Autos im Kreis fahren lässt. Die Unterstützung der Gemeinde und die Verantwortung des Vereins ElektroMobil Eichgraben als Veranstalter wurde ebenfalls angeprangert.

„Wir haben den Beschluss, diese Veranstaltung im Jubiläumsjahr durchzuführen im Vorjahr gefasst. Das 100-Jahr-Jubiläum und die Entwicklung der Autos sollen in den Fokus gerückt werden“, sagt der Vereinsobmann Johannes Maschl, der sich durch die Kritik nicht beirren lässt.