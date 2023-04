Biberbauten in Neulengbach ohne Bewilligung entfernt

„Hat es sich inzwischen tatsächlich herumgesprochen, wie wichtig Biodiversität und gesunde Ökosysteme sind? Bis zu den Verantwortlichen des Wasserverbandes Große Tulln offensichtlich nicht“, meint Simone Kalettka. Sie hatte im März zu einer Biberexkursion in Neulengbach eingeladen: „Was wir da allerdings bestaunen durften, waren nicht die Bauwerke der Biber, sondern wie diese vor unseren Augen mit einem Bagger aus dem Bachbett gerissen wurden“, so Kalettka. Die Tierärztin ist der Sache nachgegangen und hat beim Naturschutzamt in Erfahrung gebracht, dass es eine Genehmigung zum Entfernen gibt, allerdings nur für einen Biberdamm nahe der B19 aufgrund der Gefährdung von öffentlicher Infrastruktur. „Insgesamt sind aber fünf bis sechs Dämme auf einer Bachlänge von etwa 600 Metern entfernt worden“, kritisiert Kalettka.

Karl Gfatter, der Obmann des Wasserverbandes erklärt: „Es nützt nichts, wenn wir vorne den Biberdamm entfernen und hinten staut der Biber wieder alles auf. Das kann man nicht so genau trennen.“ Es sei Gefahr in Verzug, weil Biber bis zu 20 Meter in die Böschungen graben. „Der Straßendamm ist unter Wasser und wird aufgeweicht. Es besteht die Gefahr, dass etwas einbricht. In unmittelbarer Nähe ist der Schwerverkehr stark. Wer übernimmt die Verantwortung, wenn etwas passiert?“, so Gfatter.

Jetzt ist die BH mit der Sache befasst. Ein Sachverständiger ist gerade dabei, eine umfassende Beurteilung zu erstellen. Bezirkshauptmann Josef Kronister erklärt: „Die Problematik ist, dass wir mittlerweile eine starke Biberpopulation haben. Die Biber richten Schäden an, graben sich unter die Felder.“ Bei der Behörde gäbe es immer wieder Beschwerden aus Gemeinden, dass die Biber viele Schäden anrichten. Bei stärkeren Hochwässern habe man Probleme, weil die Standfestigkeit der Dämme nicht mehr gegeben sei. „Das Ganze ist nicht nur ein Naturschutzproblem, sondern auch ein Wasserbauproblem.“ Man müsse einen Mittelweg finden, mit dem alle leben können, so der Bezirkshauptmann.

Simone Kalettka weist darauf hin, dass dort, wo der Biber sich ansiedelt, ein Biotop für eine Vielzahl weiterer Tiere und Pflanzen entsteht: „Darüber hinaus bringen diese Biotope einen großen Vorteil bei Trockenheit, indem sie Wasser und somit den Grundwasserspiegel lokal aufrecht erhalten.“

