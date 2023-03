Gemeindezentrum: „Projekt ist nicht ideal für Altlengbach“

„Wir sind für eine Neugestaltung des Gemeindezentrums. Wir sind keine Verhinderer und keine Revoluzzer“, hält Philip Sulzer fest. Doch das derzeit geplante Projekt sei nicht ideal für Altlengbach. Das habe sich nach vielen Gesprächen gezeigt. „Wir wollen schauen, ob es eine bessere Lösung gibt“, sagt Philip Sulzer. Er spricht für eine kleine Gruppe von Altlengbachern, die einige Kritikpunkte am derzeit vorliegenden Projekt hat.

Philip Sulzer wünscht sich einen fairen Dialog. Foto: NÖN, Hinterndorfer

Wie berichtet soll auf einer rund 4.000 Quadratmeter großen Fläche im Ortskern ein Gemeindezentrum mit Gemeindeamt, Rettungsstelle, Bibliothek, 17 Wohnungen, Arztpraxis, Nahversorger und Tiefgarage entstehen. Was die Kritiker besonders stört, ist die Finanzierung: „Diese erfolgt über ein sale-and-buy-back-Geschäft, wobei nur ein Teil des kompletten Grundstückes wieder in das Eigentum der Gemeinde zurückgehen soll“, führt Sulzer aus. Er und seine Mitstreiter sehen nicht ein, dass ein Teil des Grundes in bester Lage später nicht mehr der Gemeinde gehören soll. Man müsse das ganze Projekt ja nicht so groß machen, so der Vorschlag.

Auch die geplanten Wohnungen in dem neuen Gebäudekomplex sind der Gruppe rund um Philip Sulzer ein Dorn im Auge. Betont wird, dass man vollen Respekt vor der bisher geleisteten Arbeit habe: „Der gestaltete Entwurf hat viel Aufwand bedeutet und es mussten viele Arbeitsstunden geleistet werden. Für diese Vorleistung wollen wir uns auch bedankten.“ Es sei jedoch verabsäumt worden, mehr Altlengbacherinnen und Altlengbacher in den Entscheidungsprozess einzubinden und im Vorfeld abzuklären, welche Bedürfnisse und Wünsche noch bestehen.

Aufgrund der Einwände gegen das Projekt hat die ÖVP von sich aus den Antrag auf eine Bürgerbefragung gestellt (die NÖN hat berichtet). Die Frage wird lauten: „Sind Sie für die weitere Planung und anschließende Errichtung des neuen Gemeindezentrums, in der bereits vom Gemeinderat beschlossenen und der Bevölkerung am 3. November 2022 vorgestellten Form?“

ÖVP-Bürgermeister Michael Göschelbauer: „Wir wollen die Leute ins Boot holen und sie für das Projekt begeistern.“ Das Gesamtkonzept sei gut überlegt und es gäbe viele Befürworter: „Die Leute wollen, dass etwas geschieht im Ortszentrum“, so Göschelbauer.

Sowohl die Gemeindevertreter, die das Projekt beschlossen haben, als auch die kleine Gruppe der Gegner wollen in den nächsten Wochen die Bürger informieren. Am 23. April. findet die Befragung statt.

