Region Wienerwald: Wasserversorgung ist trotz Trockenheit sehr gut

Die Installation der öffentlichen Wasserleitungen hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten viel Geld verschlungen, Gemeinden wie Private waren gefordert, immense Kosten zu stemmen. Jetzt aber sieht man, wie wichtig diese Investitionen gewesen sind, denn trotz heißen Sommertagen und eher geringen Niederschlägen in den vergangenen Monaten ist das Wasser in den Haushalten kaum ausgegangen.

Sehr gut ausgebaut ist das Wasserleitungsnetz auch im Neulengbacher Gebiet. Aber was nützen beste Leitungen, wenn das Wasser dazu fehlt. Woher kommt das wertvolle Nass und wie wird die Versorgung der Bevölkerung stets gewährleistet? Die NÖN hat nachgefragt. „Auch uns beschäftigt die Trockenheit, und das mindestens genauso wie die Gefahr eines Blackouts für die Wasserversorgung. Die Stadtgemeinde Neulengbach beschäftigt sich daher auch aktuell mit einer Notstromversorgung für die Trinkwasserversorgung im Gemeindegebiet von Neulengbach“, berichtet Christian Kogler, der Leiter des Bauamtes in Neulengbach.

Und er schildert, wie die Stadtgemeinde Neulengbach die Wasserversorgung für die Einwohner sichert: „Neulengbach hat zwei Hochbehälter: HB Dreiföhren mit 1.000 Kubikmeter und HB Kleebühel mit 300 Kubikmeter Fassungsvermögen. Gespeist werden diese Hochbehälter aus insgesamt fünf Eigenbrunnen, also aus drei Tiefenbrunnen und einem Horizontalfilterbrunnen im Areal des Freibades sowie einem Tiefenbrunnen in der Au westlich des Laabenbaches in Tausendblum.“ Damit erfolgt die Versorgung der Neulengbacher Bevölkerung ausschließlich mit Grundwasser aus dem Begleitstrom des Laabenbaches. Darüber hinaus gibt es mehrere Noteinspeisepunkte aus dem überregionalen Netz der EVN-Wasser, wie etwa aus dem Hochbehälter der EVN Wasser am Kleebühel mit einem Fassungsvermögen von rund 6.000 Kubikmetern. „Diese Noteinspeisung aus dem Netz der EVN Wasser ist vertraglich gesichert. Eine Versorgung aus der Zweiten Wiener Hochquellenwasserleitung besteht nicht mehr“, berichtet Christian Kogler.

Früher mussten Feuerwehren oft ausfahren, um Menschen, bei denen die Brunnen ausgetrocknet sind, mit Wasser zu beliefern. Die NÖN hat bei einigen Feuerwehren nachgefragt, wie die Situation heutzutage ist: „Die Wassertransporte haben komplett aufgehört“, berichten Kommandant Martin Kugelberger aus Neustift-Innermanzing und auch sein Kollege von der Eichgrabener Feuerwehr, Andreas Buchschachner. Nur eine oder zwei Ausfahrten mit dem Tankwagen seien heuer zu einem Pferdehof unternommen worden, sagt Buchschachner, „und Wasser für Pools darf in Eichgraben sowieso nicht von Hydranten entnommen werden, also werden diese mit dem Hauswasser befüllt, und die Feuerwehr hat damit nichts zu tun.“

Von sehr seltenen Ausfahrten für Transporte mit dem begehrten Nass berichtet auch Josef Ertl, der Kommandant der FF Maria Anzbach. Es seien nur ab und zu Fahrten mit Wasser nötig, „da aber eher, wenn ein technisches Gebrechen die Wasserzufuhr stoppt.“ Dieser Trend zeichnet sich auch im Gebiet rund um Brand-Laaben ab. „Vereinzelt fahren wir zu entlegenen Häusern, um ihnen Wasser zu bringen“, berichtet Feuerwehrchef Dieter Daxböck. Landwirtschaftliche Betriebe holten sich nach Rücksprache mit der Gemeinde das notwendige Nass gleich selber an Hydranten, so der Kommandant und er vergleicht: „Im Vorjahr hatten wir mehr Wasserfahrten als heuer.“

Dass man nur hin und wieder für Wassertransporte ausfahren muss, sagt auch Josef Breitenecker, der Kommandant der St. Christophener Feuerwehr: „Die Wasseranschlüsse in unserem Gebiet werden immer mehr, wir fahren bereits viel weniger aus als dies früher der Fall war.“

Im Altlengbacher Gemeindegebiet gibt es doch immer wieder trockene Brunnen. „Speziell entlegene landwirtschaftliche Betriebe mussten auch heuer schon mit Wasser versorgt werden“, schildert Christian Franz-Riegler, der Kommandant der Altlengbacher Feuerwehr.