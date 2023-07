„Wine and Dine“ im Markthof in Siegersdorf

Das fünfgängige Degustationsmenü, das die beiden Köche Fabian Schasching und Max Eichberger zauberten, spielte alle Stückerl. Neben den hauseigenen Produkten tobten sich die beiden erfahrenen Köche besonders bei der Gemüse-Vielfalt aus und schafften es trotz der sommerlich heißen Temperaturen, dass sich die Gäste an der Leichtigkeit der Speisenfolge freuen konnten. Ganz besonders gut aber kamen die Calamari auf Ochsenherzparadeisern und Wassermelone an. Die „Winzerin“ Else Zuschmann-Schöfmann vom gleichnamigen Weingut im beschaulichen Martinsdorf im Weinviertel präsentierte ihre prämierten Produkte.Und so mancher durchaus weinaffine Gast konnte noch so einiges dazulernen. Das Highlight der Verkostung war ohne Zweifel der Spitzensekt „Grüner Veltliner Brut Natur, Große Reserve 2016“, dessen früherer Jahrgang die begehrte Prämierung als bester Sekt Österreichs erhielt, da waren sich die Gäste einig.

„Mein großer Dank gilt meinem engagierten Team, das sich akribisch auf den Abend vorbereitet hat, unserer tollen Weinpräsentatorin Else und ihrem Weingut Zuschmann-Schöfmann, aber vor allem unseren Gästen, für die wir diesen besonderen Abend ausgerichtet haben“, so Angelika Edhofer-Strasser.

Jetzt laufen schon die Vorbereitungen für die Sommer-Heurigenwoche im Hause Edhofer. Die Buschenschank öffnet ihre Pforten wieder vom 27. Juli bis zum 6. August. Am 28. Juli spielt eine Country Band auf.