Golf-Stars bei der Lindenwirtin in Brand-Laaben

In Adamstal fand kürzlich das höchstdotierte Golfturnier Österreichs statt. Viele Golfstars waren daher in Hotels der Region untergebracht. Auch im Landgasthof „Zur Linde“ nächtigten wieder viele Sportler und wurden von Lindenwirtin Gerti Geidel kulinarisch versorgt.

Diese Stärkung ist auch nötig. Denn am Golfplatz im Adamstal geht es auf den mit 730 Metern höchsten Punkt des Platzes, ehe die Hausbergkante wartet. So heißt – in Anlehnung an die Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel – die spektakuläre elfte Spielbahn. Die Lindenwirtin selbst fieberte mit ihren Hotelgästen via TV mit. Besonders freute sie sich, dass Franzose Robin Roussel, der am ersten Tag das Feld anführte, in der Linde übernachtete.

Robert Geidel, Küchenchef in der Linde, hatte sich außerdem etwas Besonderes einfallen lassen. Am 14. Juli, Nationalfeiertag in Frankreich, gab es französische Küche. „Für die vielen französischen Golfer“, fügt er hinzu.