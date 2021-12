„Mo‘s“ in Eichgraben: „Wir machen weiter“

„Viele sind in den letzten Tagen noch zum Essen gekommen und haben gezeigt, wie wichtig Gastronomie ist“, bedankte sich Philipp Wimmer-Joannidis vom Mo‘s bei seinen Gästen. Der Zuspruch, die Solidarität, das Lob fürs gute Essen und Service haben ihm und seiner Frau Isabelle gut getan. Davon wird das Unternehmerpaar die nächsten Wochen oder vielleicht Monate zehren. „Wer weiß, wie lange es diesmal dauert“, meint der Gastronom.

Mit Abholservice ist das Mo‘s weiter für die Gäste da. Isabelle und Philipp Wimmer-Joannidis lassen die kulinarische Weltreise wieder aufleben – als Ausdruck, dass die Wirte dasselbe wie im Vorjahr erleben müssen. „Und zwar müssen, obwohl es aus unserer Sicht vermeidbar gewesen wäre.“ Jetzt werden ein paar Stationen aus dem letzten Lockdown wiederholt.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Kein Glaube daran, dass es 2022 einfacher wird

Am Wochenende geht‘s nach Thailand. Was die Unterstützung angeht, ist bis auf Kurzarbeit noch nicht klar ob und was die Wirte bekommen. „Aber wir haben Gott sei Dank große Unterstützung durch unsere Partner, Familie, Freunde und Gäste. Auch von Seiten der Gemeinde bekommen wir einen großen Rückhalt“, ist der Lokalbetreiber dankbar.

Nachdem sich die Unternehmer bisher selbst durchschlagen mussten, gehen sie davon aus, dass es auch jetzt so sein wird. „Ich kann mir auch nicht vorstellen am 13. Dezember zu öffnen. Wenn es wie in Wien diskutiert mit 2G plus PCR-Test erlaubt wird, ist es für uns sowieso unmöglich. Das wären viel zu wenig Gäste, die das auf sich nehmen, um essen zu gehen“, so Philipp Wimmer-Joannidis.

Er glaubt nicht, dass es 2022 einfacher wird. Zu vieles habe sich geändert, auch bei den Gästen. Das Mo‘s wird heuer nicht mehr im Regelbetrieb aufsperren, weil es für zehn Tage wenig Sinn mache, alles hochzufahren. Wie es dann weiter geht, wissen die beiden noch nicht, bleiben aber optimistisch und kreativ.

In Ada’s Pizzastube und bei Giovannis Pizzaservice wird während des Lockdowns auf Abholung und Lieferservice gesetzt.