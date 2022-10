Mordlustiges Theater in Kirchstetten

„Es herrschte eine tolle Stimmung, die Premiere ist gut verlaufen und wir haben viele positive Rückmeldungen bekommen“, freut sich Alfred Spiegl von der Kultur- und Sportvereinigung Kirchstetten, die heuer das Stück „Mord im Weinkeller“, eine Kriminalkomödie in drei Akten unter der Regie von Franz Brixner auf die Bühne bringt.

Darin geht es um das Hotel „Zur Weintraube“, eine Weinprinzessin, die von Wein keine Ahnung hat und eine Leiche, die plötzlich auf dem Boden liegt – allerdings am nächsten Morgen wieder verschwunden ist. Den Fall aufklären wollen neben zwei gerufenen Polizisten auch Lydia und Agathe, zwei Damen mit Hang zur Kriminalistik.

„Wir haben wirklich großartige Schauspieler dabei“, sagt Spiegl. Das Stück werde gut angenommen. „Die Leute wollen uns sehen“, sagt er. Nur noch wenige Karten sind für die übrigen Termine verfügbar.

Gespielt wird noch am Freitag, 14. Oktober sowie am Samstag, 15. Oktober, jeweils um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 16. Oktober, um 16 Uhr. Schauplatz ist der Gemeindefestsaal in Kirchstetten.

