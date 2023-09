„Stories of Palestine“ in Eichgraben

Vier Frauen aus Palästina — Rula, Aya, Hadil and Ola — kochten in der Bruckmeierei Spezialitäten aus Palästina, die vor Ort und in der Galerie kredenzt wurden. Danach wurde in der Galerie zum Bazar mit lokalen Produkten und Kunsthandwerk, palästinensische Kulinarik geladen.

Begleitend wurden zwölf Kurzfilme von Studierenden aus Palästina gezeigt. Höhepunkt war schließlich ein Konzert mit Marwan Abado (Oud), Sofia Labropoulou (Kanun) und Musikstudierenden aus Palästina und Wien. „Es war ein wunderbarer Abend mit good vibes in der Galerie“, freut sich Hausherr Stephan Bruckmeier.

Das Projekt Stories of Palestine, das 2020 in Zusammenarbeit von DVV International (Deutscher Volkshochschul-Verband in Palästina), der Dar al-Kalima University College of Arts and Culture (DAK) in Bethlehem und acht Gemeindezentren für Jugend- und Erwachsenenbildung im Westjordanland und Gazastreifen ins Leben gerufen worden ist, baut auf dem starken Willen der Bevölkerung auf, ihr Leben aktiv zu gestalten und ermöglicht den Zugang zu Kunst und Kultur insbesondere im ländlichen Raum.

Ziel von Stories of Palestine ist es, über die Vermittlung von Kunst und Kultur die Resilienz der Gesellschaft und vor allem von Frauen und jungen Menschen weiter zu stärken und Kreativität als Teil des Alltags zu fördern. Der Tag der offenen Tür in Wien und Eichgraben sowie auch in Deutschland und Schweden ist der Höhepunkt des dreijährigen Projekts und präsentiert mit 20 Vertretern und Mitwirkenden von „Stories of Palestine“ die eindrucksvollen Ergebnisse der letzten drei Jahre — von Musik über Fotografie, Malerei und Film bis zu Kunsthandwerk und Kulinarik.