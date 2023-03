Bühne im Gericht Neulengbach mit neuem Programm

Bei der „Bühne im Gericht“ ist die Programmplanung für das heurige Jahr fast abgeschlossen. „Wir sammeln das ganze Jahr über kontinuierlich Programmideen. Anfang des Jahres setzen wir uns zusammen und versuchen die einzelnen Ideen zu verdichten und konkrete Acts für unser Programm daraus zu planen“, erzählen Monika und Karl Hintermeier, die die Kulturinitiative im Herbst 2017 gegründet haben.

Im ersten Halbjahr sind keine Veranstaltungen geplant. Los geht es erst im August. „Wir wollen unsere Kräfte bündeln und wie im Vorjahr erst mit dem Kultursommer starten. Dafür freuen wir uns auf einen kulturellen Herbst voll emotionaler Momente um so mehr“, betont Monika Hintermeier.

Die Bühne im Gericht startet also mit einem Sommer Open Air am 12. August. Auf dem Programm steht ein Konzert mit Thorsteinn Einarsson. Der isländisch-österreichische Künstler wird neue Songs, ein neues Showkonzept und altbekannte Live-Power in den historischen Gerichtshof bringen. „Wir haben heuer mit unserem Sommer-Act eine kleine Sensation geschafft. Wir sind richtig happy“, freuen sich Monika und Karl Hintermeier auf dieses Konzert, mit dem speziell auch für das jüngere Publikum etwas geboten wird.

Austropop darf auch heuer in der Bühne im Gericht nicht fehlen: Unter dem Motto „Es woa schee“ gibt es am 15. September eine Hommage an Georg Danzer mit Ulli Bäer, Maria Ma und Christian Einheller. Das neue Album des Terzetts „Es woa schee“ wurde Georg Danzer zum 75. Geburtstag gewidmet.

Gerockt wird der Lengenbacher Saal dann im Oktober: Das Queen Theatre setzt der größten Rockband der 1980er Jahren ein musikalisches Denkmal: Celebrating the music of Queen“ lautet die Devise am 19. Oktober.

Der Singer-Songwriter, Slang-Pop-Poet und begnadete Erzähler Jimmy Schlager ist am 10. November zu Gast in der Bühne im Gericht mit seinem Musik-Kabarett. „Er wird uns an diesem Abend nicht nur mit seinen Liedern unterhalten, sondern erzählt in bekannt launiger Manier seine sehr persönlichen, hintergründigen und witzigen Anekdoten“, freut sich das Ehepaar Hintermeier auf einen Abend voll guter Laune.

Im Dezember soll es wieder eine vorweihnachtliche Veranstaltung geben, hier finden noch Abstimmungsgespräche statt.

Die Initiatoren der Kulturinitiative in Neulengbach hoffen jedenfalls, dass sich der positive Trend vom Vorjahr noch weiter verstärkt und sie das Publikum mit ihrem Programm wieder vollends zurückerobern und wieder für Kulturveranstaltungen begeistern können. Denn natürlich hat sich Corona auch auf die Bühne im Gericht ausgewirkt.

