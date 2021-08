Ein breites Spektrum an kulturellen Veranstaltungen bietet der heurige Kultursommer in Neulengbach. Nach den Komödienspielen mit dem Stück „Männer im Mond“ geht es im August nun musikalisch weiter: Den Anfang machen „5/8erl in Ehr’n“, die am Donnerstag, 5. August, auf der Bühne im Gericht spielen werden. Mit im Gepäck hat die fünfköpfige Band, die auch für den Amadeus Austrian Music Award 2021 nominiert ist, Lieder von ihrem neuesten Album „Yeah Yeah Yeah“.

Weiter geht es am Freitag, 6. August, mit der Band „Floris and the Flames“, die im Gerichtshof auftreten wird. Die vier belgischen Künstler teilen nicht nur die Leidenschaft zur Musik, sondern auch ihre rote Haarfarbe. „Gäste können sich auf klassische Musik freuen, aber auf eine popigere und rockigere Art und in einer Flames-Version“, verrät Floris Willem, der auch eine familiäre Bindung nach Neulengbach hat. Sein Schwager, der normalerweise Bands wie Rammstein hört, besuchte eines seiner Konzerte in Wien und ihm gefiel das Verschmelzen sämtlicher Musikgenres, erinnert sich Willem zurück: „Er war so begeistert, dass er gesagt hat: ,Das muss auch unbedingt in Neulengbach gespielt werden‘.“ Und so kam es, dass „Floris and the Flames“ erstmals in der Stadtgemeinde zu Gast sein werden, denn auch Stadträtin Maria Rigler, sei vom Sound des Quartetts begeistert gewesen.

Neben Willem, der auf der Geige überzeugen wird, stehen auch Gert Peeten (E-Piano, Gitarre, Elektronik), Dries Peeten (Bassgitarre) und Simon Schrooten (Schlagzeug, Percussion) auf der Bühne. Sie alle haben eine klassische Ausbildung absolviert, bewegen sich aber gerne abseits ausgetretener Pfade. „Ich habe im Juni an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien meine Diplomprüfung gespielt. Was mich aber wirklich reizt, ist der Kontakt mit dem Publikum. Ich will es berühren und Freude schenken“, so Willem. Die „Ode an die Freude“ von Ludwig van Beethoven, ein Stück aus dem Violinkonzert „Die vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi sowie Werke von Johann Sebastian Bach und Niccolo Paganini werden unter anderen Lieder am Freitag zu hören sein.

Klassik folgt dann am Samstag, 7. August, beim Openair-Operetten-Konzert unter dem Motto „Musikalische Liebesgeschichten“. „Amourös, amüsant und unterhaltsam“ so beschreibt die Neulengbacher Mezzosopranistin Martina Steffl diesen ganz besonderen Abend. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Tenor Alexander Kaimbacher, am Klavier begleitet von Veronika Weinhandl, wird das Publikum auf eine abwechslungsreiche Reise in die Welt der Operette mitgenommen. Auf dem Programm stehen musikalische Highlights aus beliebten Werken wie „Gräfin Mariza“, „Die Csardasfürstin“, „Im weißen Rössel“ oder „Eine Nacht in Venedig“. Anekdoten und Hintergrundinformationen zu der einen oder anderen Liebesgeschichte werden vom Moderator des Abends, Clemens Holzbauer, präsentiert.

Die kulturelle Woche beendet „Die Udo Jürgens Story“ am Sonntag, 8. August: Alex Parker begeistert Udo Jürgens-Fans und -Liebhaber mit seiner wunderbaren Stimme gleichermaßen und begleitet sich nach Udo’s Manier auch selbst am Klavier. Perfekt abgestimmt erzählt die Film- und Theaterschauspielerin Gabriela Benesch Geschichten und Anekdoten aus den persönlichen Aufzeichnungen des großen Entertainers.