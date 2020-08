Wetterbedingt fand das Konzert nicht im Gerichtshof, sondern im Lengenbachersaal statt. Dies tat der Stimmung keinerlei Abbruch - im Gegenteil: Durch die ideale Raumakustik landete jede noch so kleine Klangschattierung an jeder Stelle im Saal. Und derer gab es überwältigend viele: Die Band brachte ein breites Spektrum an Instrumenten und Stimmen mit und wusste dieses virtuos und variantenreich einzusetzen: von erdigen Riffs über charakteristische Beats und Sounds von Schellenkranz und Hammond-Orgel und unverfälscht ehrlichen wie brillanten Gitarren-Solos bis hin zu starken, nuancenreich gefühlvollen Stimmen reichte die Palette der sieben sehr sympathischen Musiker.

Sie nahmen perfekt aufeinander eingespielt die Zuhörer mit leiwanden Nummern der frühen Beatles, Prince, den Red Hot Chili Peppers, Phil Collins und vielen mehr mit auf eine musikalische Reise der 50er bis 90er Jahre. Charlie Wimmer und Günther Böck führten sehr humorvoll durch ihre grandiose Setlist. Die Zuhörer waren begeistert und nutzten die freie Fläche gerne auch zum Tanzen.

Christa „Tschelsie“ Berger bedankte sich herzlich beim Publikum für sein Kommen und sprach allen helfenden Händen, die den Abend vorbereitet hatten und auch bei jenen, die sie unmittelbar beim Konzert tatkräftig unterstützten, ein großes Danke aus. Die Mitinitiatorin des Kultursommers hob des Weiteren die gute Zusammenarbeit des Kultursommer-Teams hervor und freute sich außerordentlich, nach der sehr langen Zwangspause einen Abend vor ausverkauftem Publikum gegeben haben zu dürfen. „The Cube“, die schon mehrmals in der Theaterei aufgetreten waren, bereiteten ihr darüber hinaus eine besonders große Freude und spielten das Konzert zu Gunsten der Theaterei.